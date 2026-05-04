السلطات في الفجيرة تعلن إصابة 3 أشخاص في حادث بمنطقة الصناعات البترولية

أربيل (كوردستان24)- أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، اليوم، بإصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية جراء حادث وقع في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز). ووصف البيان الإصابات بأنها "متوسطة"، مشيراً إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووفقاً لما أورده المكتب الإعلامي، فإن هذا الإعلان يأتي في إطار المتابعة لما وُصف بـ "اعتداء" استهدف المنطقة الحيوية. وأوضحت التقارير الصادرة أن الحادث تسبب في نشوب حريق متطور، ناتج عن استهداف بطائرة مسيرة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن فرق الدفاع المدني في إمارة الفجيرة انتقلت فوراً إلى الموقع وباشرت عملياتها للسيطرة على الحريق والتعامل مع تداعيات الحادث.

وفي بيانها، شددت الجهات المختصة في الفجيرة على أهمية استقاء الأخبار والمعلومات من المنصات الرسمية فقط، داعية الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة، مؤكدة أنها ستوافي الجمهور بأي مستجدات فور توفرها.