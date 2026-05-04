إسرائيل ترفع حالة التأهب بعد التصعيد في هرمز والهجمات الإيرانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24) – رفعت إسرائيل مستوى التأهب الأمني في أعقاب التصعيد الأخير في مضيق هرمز وسلسلة الهجمات الإيرانية في المنطقة، بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء اليوم الإثنين، 4 أيار/ مايو 2026.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة "N12" الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن حالة الاستنفار لا تزال في ذروتها منذ إعلان وقف إطلاق النار الأخير، كاشفاً عن اجتماع مرتقب للحكومة الموسعة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة التداعيات الجارية.

وأضاف المصدر: "نراقب عن كثب التطورات المتسارعة في منطقة الخليج، وقواتنا مستعدة لجميع السيناريوهات الدفاعية والهجومية"، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود تغيير حالي في توجيهات "قيادة الجبهة الداخلية"، مع استمرار تقييم الموقف وتحديث التعليمات عند الضرورة.

من جانبه، صرح مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة "فرانس برس" بأن الجيش يراقب الوضع بدقة ويبقى في حالة تأهب قصوى، عقب إعلان القوات الأمريكية تدمير ستة زوارق إيرانية واعتراض صواريخ ومسيرات، مؤكداً أن "أنظمة الدفاع الجوي والقدرات الهجومية الإسرائيلية في أعلى مستويات الجاهزية".

وعلى الصعيد السياسي، أفادت القناة "12" العبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد سلسلة من المشاورات الأمنية المكثفة خلال اليوم، فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى وجود اجتماعات رفيعة المستوى لتقييم الموقف الاستراتيجي في المنطقة.

يأتي هذا الاستنفار بعد ساعات من إعلان الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، عن نجاح الجيش الأمريكي في تدمير 6 زوارق إيرانية واعتراض صواريخ كروز وطائرات مسيرة حاولت عرقلة الملاحة في مضيق هرمز. ووجه كوبر تحذيراً شديد اللهجة للقوات الإيرانية بضرورة الابتعاد عن المواقع الأمريكية، مؤكداً استمرار الحصار البحري الذي يفرضه سلاح البحرية الأمريكية على الموانئ الإيرانية، والذي وصف نتائج عملياته بأنها "فاقت التوقعات".

المصدر: وکالات