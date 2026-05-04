الإمارات تعلن تحويل الدراسة لنظام "التعلم عن بعد" في كافة مدارس الدولة

اربيل (كوردستان24) – أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرارها بتحويل نظام الدراسة من التعليم الحضوري إلى نظام «التعلم عن بعد»، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، وحتى يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026."

تفاصيل القرار:

يشمل هذا القرار جميع الطلبة، بالإضافة إلى الكوادر التربوية والإدارية في:

الحضانات.

المدارس الحكومية.

المدارس الخاصة على مستوى الدولة.

أسباب القرار:

أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها البالغ على سلامة الطلبة وكافة العاملين في الميدان التربوي، وتماشياً مع التدابير الاحترازية لضمان أعلى مستويات الأمان للجميع.

التقييم والمتابعة:

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها ستقوم بإعادة تقييم الوضع الراهن يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026، لاتخاذ القرار المناسب بشأن العودة للنظام الحضوري أو تمديد فترة التعلم عن بعد، وذلك بناءً على المستجدات والحاجة الميدانية.

ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلبة والكادر التعليمي إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة، ومتابعة القنوات الرسمية للوزارة للحصول على أي تحديثات إضافية.