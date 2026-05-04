إيران تنفي صحة "تهديدات إكس" المنسوبة لجيشها تزامناً مع مواجهة بحرية مع أمريكا

اربيل (كوردستان24) – أفادت وكالة أنباء فارس أن تحذيرًا نُسب إلى قائد الجيش الإيراني لحاملات الطائرات الأمريكية صدر من حساب مزيف على منصة X.

ووفقًا لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية، فإن التحذير المنسوب إلى قائد الجيش الإيراني، والذي يُزعم أنه يُفيد بأن حاملات الطائرات الأمريكية التي تقترب من مضيق هرمز ستُواجَه بالقوة، قد صدر من حساب مزيف على منصة X.

وتضمن المنشور على منصة X اليوم الاثنين 4 ایار/مایو 2026،ما بدا أنه تحذير من اللواء أمير حاتمي، مفاده أن "كل شبر من هذه المياه يقع ضمن نطاق إرادتنا"، وأن "صواريخ كروز وطائرات مسيرة قتالية" قد انطلقت في الأجواء.

لكن وكالة فارس، المرتبطة بعدة فروع عسكرية إيرانية، نفت لاحقًا صحة المنشور، مؤكدةً أنه صادر عن حساب مزيف. وقد تم تعليق الحساب منذ ذلك الحين.

وعقب هذا المنشور المنسوب إلى حاتمي، أعلن الجيش الأمريكي أنه فجّر ستة زوارق إيرانية صغيرة، بعد أن أطلقت إيران "عددًا من صواريخ كروز وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة" على سفن تابعة للبحرية الأمريكية وسفن تجارية كانت تحت حماية الجيش الأمريكي.