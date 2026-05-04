المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوجه تحذيراً شديد اللهجة لطهران ويطالب بإنهاء حصار مضيق هرمز فوراً

اربيل (كوردستان24) – في تصعيد دبلوماسي جديد، وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس رسالة حازمة إلى القيادة الإيرانية عبر حسابه الرسمي، مطالبًا بإنهاء ما وصفه بـ "ارتهان المنطقة والعالم" نتيجة السياسات الأخيرة التي تنتهجها طهران.

مطالب بالعودة إلى طاولة المفاوضات

أكد المستشار ميرتس في تدوينة له مساء اليوم الاثنين 4 ایار/مایو 2026، أنه يتحتم على طهران العودة إلى طاولة المفاوضات دون إبطاء. وشدد على ضرورة وقف التصعيد الذي تسبب في حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن لغة الحوار هي السبيل الوحيد لتجنب المزيد من الأزمات.

أزمة مضيق هرمز والملف النووي

وتطرق المستشار الألماني في تصريحه إلى نقطتين مفصليتين تشكلان جوهر التوتر الحالي:

حصار مضيق هرمز: طالب ميرتس بإنهاء الحصار المفروض على المضيق فوراً، معتبراً إياه تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي العالمي وحرية الملاحة.

السلاح النووي: جدد المستشار موقف ألمانيا الصارم بمنع طهران من بناء أي سلاح نووي، معتبراً ذلك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

حماية الشركاء والحلفاء

واختتم ميرتس تصريحه بلهجة تحذيرية واضحة، حيث أكد على ضرورة وقف كافة التهديدات أو الهجمات التي تستهدف شركاء ألمانيا في المنطقة، مشيراً إلى أن برلين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداءات تمس أمن حلفائها.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة، وسط ترقب دولي لرد الفعل الإيراني على هذه المطالب الألمانية والأوروبية المدعومة من قبل الشركاء الدوليين.