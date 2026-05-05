النفط يحافظ على مكاسبه قرب 114 دولارا مع تصاعد التوترات

أربيل (كوردستان24)- حافظت أسعار النفط اليوم الثلاثاء على مكاسبها القوية بعد تصاعد حدة توترات الشرق الأوسط، إثر تبادل أمريكا وإيران إطلاق النار، وتعرض سفن لضربات قرب مضيق هرمز، وعودة الهجمات على البنية التحتية للطاقة.

خام برنت تداول قرب 114 دولارا للبرميل، بعد أن قفز 6% أمس الإثنين، فيما كان خام تكساس دون 105 دولارات.

قال الجيش الأمريكي أنه تصدى لهجمات إيرانية أثناء مرافقة سفينتين تحملان العلم الأمريكي عبر الممر، وفي الإمارات تعرضت محطة نفطية في الفجيرة لهجوم.

جاءت هذه التطورات في وقت تسعى أمريكا لفتح مضيق هرمز للسفن العالقة، ما يثير الشكوك حول صمود وقف إطلاق النار القائم منذ 4 أسابيع بين واشنطن وطهران.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال إن الحرب قد تستمر إلى 3 أسابيع إضافية، بحسب مقابلة مع "نيوز تشانل".

كبير محللي الطاقة في "إم إس تي ماركي" سول كافونيك قال "هذه الهجمات تشير إلى تآكل وقف إطلاق النار"، مضيفا "قد يقفز النفط بشكل كبير إذا استؤنف القتال، خصوصا مع تعرض البنية التحتية النفطية لأضرار أخرى".

ارتفع خام "برنت" 90% منذ بداية العام، بعدما حرم النزاع السوق من ملايين البراميل، في ظل استمرار إغلاق المضيق فعليا وتعطل الإنتاج في المنطقة.

يخضع الممر المائي لحصار مزدوج، إذ تسعى طهران إلى منع السفن من العبور، بينما تمنع واشنطن السفن المتجهة من إيران وإليها.

وزير خارجية إيران عباس عراقجي قال إن المحادثات مع أمريكا تحرز تقدما، لكنه أكد أن أحداث هرمز تؤكد أنه "لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية".

المحلل الجيوسياسي في "يوراسيا جروب" جريجوري برو قال "طالما لا يوجد اتفاق بين أمريكا وإيران، فمن المرجح أن يبقى المضيق مغلقا"، ما يعني استمرار الضغوط الصعودية على الأسعار.

أثارت قفزة تكاليف الطاقة مخاوف من أن يؤدي النزاع إلى تغذية التضخم وإضعاف النمو، فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو متجاوزة 5%، مع زيادة رهانات المتعاملين على أن الفيدرالي قد يضطر إلى تغيير مساره ورفع أسعار الفائدة لكبح الأسعار.

محلل النفط والغاز في "إنفيروس" كارل لاري قال "يبدو أن التصعيد هو المسار المرجح، ما يعني أن النفط سيتجه إلى مزيد من الارتفاع"، مضيفا "السلام يتلاشى، وما قد يحدث خلال التصعيد غير واضح، لكنه لن يكون جيداً".

