انفجار في مصنع للالعاب النارية في الصين يسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 61

أربيل (كوردستان24)- أعلن التلفزيون الصيني الثلاثاء، أن انفجارا كبيرا في مصنع للألعاب النارية بوسط الصين أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل وإصابة 61 آخرين.

وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية أن الانفجار وقع قرابة الساعة 4,43 من مساء الاثنين في شركة ليويانغ هواشينغ لتصنيع وعرض الألعاب النارية بمدينة ليويانغ في مقاطعة هونان.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارات متواصلة مصحوبة بسحابة دخان كثيفة في منطقة ريفية محاطة بالجبال.

وبثت قناة "سي سي تي في" لقطات جوية التقطت بعد يوم لموقع الحادث، حيث أظهرت مساحة واسعة متفحمة ينتشر فيها عمال إنقاذ ترافقهم آلات حفر.

واستمر الدخان بالتصاعد من بعض المباني التي تضررت بشده دون أن تنهار.

وأفادت القناة الصينية أن الحكومة المركزية أرسلت أكثر من 480 رجل إنقاذ إلى الموقع إضافة إلى خبراء للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ.

وقام الفريق بإنشاء منطقة تحكم بطول 3 كيلومترات حول الموقع وأجلوا منها السكان القريبين.

وذكرت القناة أن الشرطة ألقت القبض على مدراء الشركة، بينما التحقيقات لا تزال جارية في سبب الحادث.

وأوردت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ دعا إلى بذل "أقصى الجهود" لعلاج المصابين والبحث عن المفقودين ومحاسبة المسؤولين.

وتُعد الحوادث الصناعية، بما في ذلك في صناعة الألعاب النارية، شائعة في الصين بسبب تراخي معايير السلامة.

والعام الماضي، أدى انفجار في مصنع آخر للألعاب النارية في هونان إلى مقتل تسعة أشخاص.

وفي شباط/فبراير، أدت انفجارات منفصلة في متاجر للألعاب النارية في مقاطعتي خوبي وجيانغسو إلى مقتل 12 وثمانية أشخاص على التوالي.

AFP