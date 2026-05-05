طقس العراق.. أمطار متفرقة وتقلبات في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى فرص لهطول أمطار متفرقة وتذبذب في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في أجزائها الشمالية. وتوقع البيان انخفاضاً في درجات الحرارة بعموم البلاد، مع مدى رؤية يصل إلى (8-10) كم.



وسجلت المحافظات العراقية تبايناً ملحوظاً في درجات الحرارة العظمى كالتالي:

الشمال: دهوك والسليمانية (21)، أربيل (22)، نينوى (23).

الوسط: كركوك والأنبار (25)، صلاح الدين (26)، ديالى (27)، بغداد وكربلاء المقدسة (28).

الفرات الأوسط والجنوب: بابل والنجف الأشرف (30)، الديوانية (31)، واسط (32)، المثنى (33)، ذي قار (34)، ميسان والبصرة (35).



وأشار البيان إلى أن طقس الخميس سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث يكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية مع فرصة لزخات مطر خفيفة في أقسامها الشرقية.

أما يوم الجمعة، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في عموم البلاد، مع استمرار فرص تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقة الجنوبية. وسترتفع الحرارة قليلاً في الوسط والشمال، بينما تنخفض قليلاً في الجنوب.

تختتم الهيئة توقعاتها ليوم السبت القادم، حيث يستمر الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة في المنطقة الجنوبية، وسجلت التوقعات ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد.