الكلابي يكشف عن 24 مصباً للمخلفات في دجلة ويحذر من كارثة صحية وشيكة

أربيل (كوردستان24)- دعا عضو مجلس النواب العراقي، يوسف الكلابي، إلى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة أزمة المياه في البلاد، محذراً من الارتفاع الخطير في مستويات التلوث بنهر دجلة وما يترتب عليه من تداعيات صحية وبيئية كارثية.

وأوضح الكلابي في تصريحات صحفية أن "هناك 24 مخرجاً ومساراً تصرف النفايات والمخلفات الملوثة مباشرة في مجرى نهر دجلة"، مشيراً إلى أن نهر ديالى يمثل أحد المصادر الرئيسية للتلوث، حيث تتجمع فيه مياه الصرف الصحي والمخلفات الثقيلة التي تنتقل بدورها إلى نهر دجلة عند ارتفاع مناسيب المياه، مما يفاقم الأزمة بشكل مستمر.

وبشأن الحلول التقنية، أشار النائب إلى أن اللجنة البرلمانية المختصة تتابع حالياً عدة مشاريع لمعالجة الواقع البيئي، ومن بينها "مشروع العطارية" الذي يمتد بطول 49 كيلومتراً. وكشف الكلابي أن هذا المشروع كان مكتملاً ومنجزاً في وقت سابق، إلا أنه تعرض للسرقة وأعمال التخريب بعد عام 2003، مما أدى إلى توقفه تماماً وعودة تصريف مياه الصرف الصحي إلى الأنهر دون أي معالجة أولية.

واختتم الكلابي بالتأكيد على أن البرلمان يواصل رقابته المشددة لهذا الملف، مشدداً على وجود توجه رسمي جاد لمعالجة أزمة التلوث وحماية الموارد المائية، خاصة وأن المخاطر البيئية الحالية باتت تشكل تهديداً استراتيجياً للأمن الصحي والمائي في العراق.