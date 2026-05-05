توقعات بإنتاج قياسي لأرز "عقرة" هذا العام وزيادة ملحوظة في المساحات المزروعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير زراعة قضاء عقرة، فاضل مصطفى، اليوم الثلاثاء 5 أيار 2026، عن توقعات بنمو كبير في إنتاج الأرز في المنطقة خلال الموسم الحالي، تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع معدلات هطول الأمطار، مؤكداً أن المساحات المزروعة تجاوزت الأرقام المسجلة في السنوات الماضية.

وفي تصريح خاص لموقع "كوردستان 24"، قال مصطفى: "تشير الإحصاءات إلى أن المساحات المزروعة بالأرز في العام الماضي بلغت نحو 12 ألفاً و500 دونم، بينما قفزت هذا العام في منطقة عقرة وحدها لتصل إلى 14 ألفاً و500 دونم. هذا الرقم يعد مستوى قياسياً جديداً لم يسبق تسجيله، ومن المتوقع أن يفوق الإنتاج كافة التوقعات السابقة".

وحول جودة وأصناف المحصول، أوضح مدير الزراعة أن المنطقة تشتهر بإنتاج أنواع نايابة وعالية الجودة من الأرز، من بينها (أرز الستة أشهر، الثلاثة أشهر، الخمسة أشهر، صدري المعطر، والتحالف)، وهي أصناف تحظى بطلب واسع وإقبال كبير في الأسواق المحلية.

كما أشار مصطفى إلى أن مواعيد الزراعة قد تشهد تغييرات طفيفة أحياناً نتيجة الظروف المحيطة؛ مبيناً أن عملية الزراعة تأخرت هذا العام بسبب تزامنها مع شهر رمضان المبارك، بينما كانت تتأثر في سنوات سابقة بموجات الجفاف.

وفي الوقت الذي باشر فيه مزارعو المنطقة تحضيراتهم الميدانية وسط آمال بموسم وفير، تواصل حكومة إقليم كوردستان تقديم تسهيلات كبيرة لدعم المزارعين في تسويق محاصيلهم. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة حكومية استراتيجية تهدف إلى تطوير الإنتاج الوطني وفتح آفاق للتصدير؛ حيث تشمل المساعي إيصال "أرز عقرة" إلى الأسواق العراقية، بالإضافة إلى الأسواق العالمية في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك لتعزيز الاقتصاد المحلي وتصريف الفائض عن حاجة السوق الداخلية.