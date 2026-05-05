مرور أربيل تحذر السائقين من استخدام "لاصق ضد الشمس" وتتوعد بالمخالفات

أربيل (كوردستان24)- حذر المتحدث باسم مديرية مرور أربيل، العقيد هيمن أمين، سائقي المركبات من استخدام ما يُعرف بـ "لاصق ضد الشمس" (العازل الحراري)، مؤكداً أن هذه اللواصق تُصنف قانونياً ضمن "تظليل الزجاج" وتعرّض صاحبها للعقوبة المالية في حال عدم وجود رخصة رسمية.

وفي تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية، أوضح العقيد أمين أنه "لا يوجد تقنياً أو قانونياً مصطلح يسمى لاصق ضد الشمس؛ بل هو في الحقيقة نوع من تظليل الزجاج لكن بنسب تعتيم متفاوتة".

وأشار المتحدث إلى أن جامه السيارات يأتي من المصنع بنسبة تعتيم أصلية تتراوح ما بين 15% إلى 25% حسب نوع المركبة وطرازها. وأضاف: "عندما يقوم السائق بوضع ذلك اللاصق الذي تبلغ نسبة تعتيمه من 10% إلى 15%، فإن النسبة الإجمالية لتعتيم الزجاج ستزداد، وبناءً عليه، فإن مديرية المرور تحتسبه زجاجاً مظللاً (جام رەش)".

وشدد العقيد هيمن أمين على أن أي مركبة تضع هذه اللواصق دون الحصول على موافقة رسمية من مديرية المرور، ستتم معاملتها معاملة السيارات ذات الزجاج المظلل بالكامل، ولن يكون هناك فرق في العقوبة بينها وبين من تصل نسبة التعتيم في سيارته إلى 100%.

وفي ختام تصريحه، دعا المتحدث باسم مرور أربيل السائقين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم استخدام هذه اللواصق لمواجهة حرارة الصيف دون الحصول على الموافقات الأصولية، تجنباً لفرض غرامات مالية باهظة بحقهم.