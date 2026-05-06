قرية "هرور" في دهوك تترشح لمنافسة عالمية على لقب "أفضل قرية سياحية في العالم"

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام للسياحة في محافظة دهوك، أن قرية (هرور) قد تم اختيارها كأفضل قرية سياحية في المنطقة، لتدخل رسمياً ضمن المنافسة العالمية للحصول على لقب "أفضل قرية سياحية على مستوى العالم".

وأوضح سركار صبغت الله سعيد، المدير العام لسياحة دهوك، خلال تصريح صحفي، أن منظمة الأمم المتحدة تختار سنوياً عدداً من القرى السياحية حول العالم بناءً على معايير خاصة ومنظمة لتكريمها بلقب الأفضل عالمياً، مبيناً أن العديد من الدول تشارك في هذه المسابقة الدولية المرموقة.

وأضاف سعيد: "بهدف المشاركة في هذا الحدث، قامت المديرية العامة للسياحة في دهوك بترشيح قرية (هرور) لتمثيل المنطقة في هذه المسابقة، حيث ستتنافس مع قرى أخرى من مختلف دول العالم لنيل هذا اللقب العالمي".