تحت شعار "الإنسان وليد بيئته".. أربيل تستعد لانطلاق مهرجان "كوردستان بيئة جميلة" السينمائي الأول

أربيل (كوردستان24)- تستعد العاصمة أربيل لاستضافة النسخة الأولى من مهرجان "كوردستان بيئة جميلة" السينمائي، الذي سيقام في "إمباير سينما" تحت شعار "الإنسان وليد بيئته"، بهدف تسليط الضوء على القضايا البيئية من خلال الفن السابع.

وفي تصريح لـ"كوردستان 24" اليوم الثلاثاء، 5 أيار 2026، قال بشتيوان عبد الله، مدير المهرجان: "إن هذا الحدث يمثل رؤية جديدة وحساسة تولي اهتماماً خاصاً بحماية البيئة وطبيعة كوردستان".

وسيشهد المهرجان عرض نحو 18 فيلماً قصيراً تتنوع بين الأفلام الفنية، الوثائقية، والترويجية، والتي تسعى جميعها إلى نشر الوعي والوعي البيئي عبر الأدوات الفنية، وحث المجتمع على الحفاظ على محيطهم الطبيعي.

وأوضح عبد الله أن المهرجان لا يقتصر على عروض الأفلام فحسب، بل يتبنى برنامجاً اجتماعياً وبيئياً متكاملاً، حيث سيتم استضافة نخبة من الفنانين والنجوم من مختلف مدن إقليم كوردستان للمشاركة في نشاطات ميدانية تشمل حملات تشجير وتنظيف البيئة وجمع المخلفات.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة سيتم توثيقها وبثها لاحقاً في برنامج تلفزيوني خاص لإيصال رسالة الحفاظ على البيئة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ومن الناحية الفنية، كشف مدير المهرجان أن الأعمال المشاركة ستخضع لتقييم من قبل لجنتين متخصصتين، حيث سيتم منح ثلاث جوائز رئيسية لأفضل ثلاثة إنتاجات، ما يمثل حافزاً قوياً لصناع الأفلام لتقديم أعمال ذات جودة فنية وتأثير مجتمعي عالٍ.

وأضاف بشتيوان عبد الله أن الهدف الأساسي للمهرجان، إلى جانب حماية البيئة وإضفاء البهجة، هو إظهار الوجه الآخر لكوردستان؛ وجه مفعم بالحياة والجمال والتعايش السلمي. وقال: "نحن نبعث برسالة مفادها أن مسيرة الحياة والتنمية مستمرة في كل الظروف، وأن أي صراع أو نزاع لن يتمكن من كسر إرادة الحياة لدى الإنسان الكوردي".

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان "كوردستان بيئة جميلة" السينمائي الأول بمشاركة 18 فيلماً قصيراً في 21 أيار 2026 بـ "إمباير سينما" في أربيل، وتستمر فعالياته على مدار يومين متتاليين.