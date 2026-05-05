قادة العالم يدينون الهجمات الإيرانية ويعربون عن "تضامنهم الكامل" مع الإمارات

أربيل (كوردستان24)- أدان قادة دوليون الذي استهدف ميناءً إماراتياً رئيسياً يوم أمس. وفيما يلي ملخص لأبرز تصريحات المسؤولين:

لبنان: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون "تضامنه الكامل" مع أبوظبي، واصفاً الهجمات الإيرانية بأنها "اعتداء على القيم الإنسانية والقانون الدولي".

باكستان: انتقدت إسلام آباد (الوسيط الرئيسي بين إيران والولايات المتحدة) الهجمات الإيرانية، وحثت على "الالتزام بوقف إطلاق النار واحترامه". وقال رئيس الوزراء شهباز شريف في تصريح له: "من الضروري للغاية الالتزام بوقف إطلاق النار واحترامه، لإتاحة المجال الدبلوماسي اللازم للحوار الذي يُفضي إلى سلام واستقرار دائمين في المنطقة".

الهند: وصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهجوم، الذي أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين هنود، بأنه "غير مقبول"، ودعا إلى "ضمان ملاحة آمنة ودون عوائق عبر مضيق هرمز".

الاتحاد الأوروبي: أعرب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن دعمه للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحثّ طهران على الانخراط في الجهود الدبلوماسية، قائلاً: "يجب على إيران الدخول في مفاوضات لضمان استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. وسيواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع شركائه من أجل خفض التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، والتوصل إلى حل دبلوماسي دائم للأمن الإقليمي".

كندا: أدان رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الهجوم الإيراني "غير المبرر"، وأشاد بـ "الجهود الدفاعية التي تبذلها الإمارات لحماية المدنيين"، مشجعاً في الوقت نفسه على "خفض التصعيد والركون إلى الدبلوماسية في المنطقة".



