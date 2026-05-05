الثوري الإيراني يتوعّد بـ"ردٍّ حازم" على السفن المخالفة لمسارات العبور في هرمز

أربيل (كوردستان 24)- توعّد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، بتقديم "رد حازم" تجاه أي سفن تحاول عبور مضيق هرمز دون الالتزام بالمسارات الملاحية التي حددتها طهران، وذلك بالتزامن مع إطلاق الولايات المتحدة عملية عسكرية تهدف إلى تأمين وتحرير السفن العالقة في منطقة الخليج.

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري، تُلِيَ عبر التلفزيون الرسمي الإيراني: "نحذر كافة السفن التي تعتزم عبور مضيق هرمز من أن المسار الآمن الوحيد هو ما أعلنته إيران مسبقاً".

مشدداً على أن أي محاولة لتغيير وجهة السفن نحو مسارات أخرى "تعد أمراً خطيراً".

وأضاف البيان أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري لن تتوانَ عن اتخاذ إجراءات صارمة، مؤكداً أن "أي تحويل للسفينة نحو مسارات بديلة سيرتب رداً حازماً من بحرية الحرس الثوري الإيراني".

يأتي هذا التحذير الإيراني في ظل تصاعد حدة التوتر في الممرات المائية الإقليمية، وفي وقت تسعى فيه القوات الأمريكية لفرض مسارات عبور بديلة لفك الحصار عن حركة الشحن الدولي في المنطقة.