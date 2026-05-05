كتلة صويانا تبحث مع رئيس الوزراء المكلّف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أربيل (كوردستان 24)- التقى وفدٌ من كتلة صويانا المسيحية النيابية، الثلاثاء 5 أيار 2026، رئيس مجلس الوزراء المكلّف علي الزيدي، في مقرِّه بالعاصمة بغداد.

وضمَّ الوفد رئيس الكتلة النائب كلدو رمزي أوغنا، والنائبين عماد يوخنا ياقو وسامي أوشانا.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، ومسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وضرورة تكثيف الجهود لإنجازها وفق التوقيتات الدستورية، وأهمية أن يُراعى في تشكيلها تطلعات العراقيين جميعاً.

كما أكدا على أهمية تمثيل المكوّن المسيحي في الحكومة المقبلة بما ينسجم مع ما أفرزته العملية الإنتخابية في البلاد.