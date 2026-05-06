جراح كوردي يحصل على اعتماد دولي في الجراحة الروبوتية بامريكا

أربيل (كوردستان24)- حصل الدكتور غازي زيباري على اعتماد دولي مرموق بصفته “جراح متميز في الجراحة الروبوتية” من قبل مؤسسة Surgical Review Corporation (SRC)، وذلك بالتزامن مع اعتماد مركز Willis Knighton Health كمركز تميز في هذا المجال بالولايات المتحدة الأمريكية .

ويُعد هذا الاعتماد من الشهادات العالمية التي تُمنح للأطباء الذين يحققون معايير عالية في الجودة والكفاءة وتقديم الرعاية الصحية الآمنة والفعالة، بعد عملية تقييم دقيقة ومكثفة تشمل الأداء السريري والعمل المؤسسي.

وأكدت المؤسسة المانحة في رسالة رسمية أن هذا الإنجاز يعكس ريادة الدكتور زيباري في تخصصه، والتزامه المستمر بتحسين جودة الخدمات الطبية، إلى جانب دوره في تطوير أساليب العلاج الحديثة، لاسيما في مجال الجراحة الروبوتية.

وأوضحت أن الحصول على هذا الاعتماد يتطلب تعاوناً متكاملاً بين الفريق الطبي والإداري، فضلاً عن الالتزام بمعايير صارمة تضمن استدامة التميز وتطوير الأداء بشكل مستمر.

كما أشارت إلى أن الجهات الحاصلة على ختم SRC الذهبي تستفيد من برامج متقدمة في تحسين الجودة والتسويق الطبي، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة ويؤثر إيجاباً على نتائج المرضى.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة مهمة للسجل المهني للدكتور زيباري، وخطوة تعكس التقدم المتواصل في تبني التقنيات الطبية الحديثة على مستوى الجراحة المتقدمة.