22 قتيلاً في غارات روسية على أوكرانيا قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

أربيل (كوردستان24)- أفادت السلطات الأوكرانية بأن سلسلة غارات جوية روسية نُفذت ليلة امس الثلاثاء، 5 ایار/مایو باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، أسفرت عن مقتل 22 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين. وتأتي هذه الهجمات قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لدخول وقف إطلاق النار الذي أعلنته كييف حيز التنفيذ، وقبل ثلاثة أيام من الموعد الذي تعهدت فيه موسكو بوقف إطلاق النار من جانبها.

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن قصفاً روسياً عنيفاً استهدف، بعد ظهر الثلاثاء، مدن كراماتورسك شرقي البلاد، وزابوروجيا جنوباً، وتشيرنيهيف شمالاً، مما أدى إلى مقتل 17 مدنياً على الأقل وإصابة 45 آخرين. كما أشارت السلطات إلى أن هجمات الليلة السابقة وحدها خلّفت خمسة قتلى و39 جريحاً.

من جانبه، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بشدة، مندداً بما وصفه بـ"الاستهتار التام" عبر شن هذه الهجمات رغم إعلان روسيا عن وقف إطلاق نار من جانب واحد لمدة يومين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تزامناً مع احتفالاتها بالذكرى الـ81 لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.



المصدر: وکالات