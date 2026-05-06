ثمانية قتلى وعشرات الجرحى في حريق بمجمع تجاري قرب طهران

أربيل (كوردستان24)- قُتل ثمانية أشخاص على الأقل وأُصيب نحو أربعين آخرين في حريق اندلع داخل مركز تجاري قرب طهران، على ما أفاد التلفزيون الرسمي الأربعاء.

وشبّ الحريق الثلاثاء داخل المركز التجاري الذي يضم 250 متجرا ونحو 50 مكتبا، ويقع في مدينة أنديشه على بعد حوالى 30 كيلومترا من العاصمة، بحسب السلطات المحلية.

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الإيرانية الثلاثاء اندلاع النيران في عدد من الطبقات، مع تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود منها.

وأطلقت النيابة العامة تحقيقا لتحديد سبب الحريق، وأصدرت مذكرة توقيف في حق مقاول المبنى.

والحرائق شائعة في إيران لكن نادرا ما تُسفر عن وفيات.

في حزيران/يونيو 2020، أسفر انفجار قوي ناجم عن اشتعال أسطوانات غاز داخل عيادة في شمال طهران عن مقتل 19 شخصا على الأقل.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، تسبب حريق داخل مركز تجاري مؤلف من 15 طبقة في طهران بمقتل 22 شخصا على الأقل، بينهم 16 عنصر إطفاء.