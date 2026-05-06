طقس العراق.. موجة غبار وارتفاع في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الحالة الجوية في البلاد للأيام المقبلة، متوقعةً تصاعداً للغبار وارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، مع فرص لتساقط زخات مطر خفيفة في المناطق الجنوبية.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غدٍ الخميس سيكون صحواً مع ظهور بعض السحب المتفرقة، فيما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتبقى مقاربة لمعدلاتها في المنطقة الشمالية.

وسجلت توقعات درجات الحرارة العظمى ليوم الخميس تفاوتاً بين المحافظات، حيث جاءت كالتالي:

إقليم كوردستان: دهوك (23)، السليمانية (24)، أربيل (25)، كركوك (26) درجة مئوية.

المناطق الوسطى: نينوى (26) صلاح الدين والأنبار (28)، بغداد وديالى (30)، كربلاء المقدسة (31)، واسط وبابل والنجف الأشرف (32) درجة مئوية.

المناطق الجنوبية: الديوانية (33)، المثنى (34)، ميسان وذي قار (35)، فيما تصدرت البصرة القائمة بتسجيل (37) درجة مئوية.

أما يوم الجمعة، فمن المتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما يكون غائماً في المنطقة الجنوبية مع فرصة لزخات مطر خفيفة نهاراً. وحذرت الهيئة من نشاط للرياح الشمالية الغربية في الجنوب لتصل سرعتها إلى (40) كم/س، مما يتسبب بتصاعد الغبار وانخفاض الرؤية الأفقية إلى (4-6) كم.

وأشار البيان إلى أن طقس السبت القادم سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع جديد في درجات الحرارة بالمناطق الوسطى والجنوبية.

وتختتم الهيئة توقعاتها ليوم الأحد، حيث يستمر الطقس غائماً جزئياً في الوسط والجنوب وصحواً في الشمال، مع رياح متغيرة الاتجاه بين شمالية غربية وجنوبية شرقية في الأقسام الغربية، وسط توقعات بارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة بعموم البلاد.