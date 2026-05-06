"سي ام ايه سي جي ام" الفرنسية تعلن تعرض سفينة حاويات تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكدت شركة الشحن الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) الیوم الأربعاء 6 ایار/مایو 2026، تعرض سفينة الحاويات "سان أنتونيو" التي ترفع علم مالطا، لهجوم یوم امس الثلاثاء في مضيق هرمز.

وأضافت الشركة في بيان مقتضب لوكالة فرانس برس أن الهجوم أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم الذين جرى إجلاؤهم وتلقوا العلاج، كما تسبب في أضرار للسفينة.

وكانت الهيئة البريطانية لسلامة الملاحة البحرية (UKTMO) قد أفادت بتعرض سفينة شحن الثلاثاء قرابة الساعة 18,30 بتوقيت غرينتش، لهجوم بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز، من دون تحديد هويتها.



المصدر: فرانس برس