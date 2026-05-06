باكستان ترحب بتعليق ترامب "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، وعراقجي يؤكد جدية إيران دبلوماسياً

أربيل (كوردستان 24)- أعربت باكستان عن "امتنانها" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقراره تعليق "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمهد الطريق نحو "اتفاق دائم يضمن سلاماً واستقراراً مستدامين" في المنطقة.

وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستعلق مؤقتاً عمليتها لتوجيه السفن عبر الممر المائي مع الإبقاء على الحصار، مشيراً إلى "إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران".

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الشكر للرئيس الأمريكي على هذا القرار، مضيفاً أنه جاء استجابةً لمساعي باكستان ودول أخرى، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وقال شريف في تدوينة عبر منصة "إكس": "إن المملكة العربية السعودية، بقيادة أخي العزيز ولي العهد ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ستبذل جهوداً كبيرة لتعزيز السلام والاستقرار والمصالحة الإقليمية".

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم الأربعاء، تناول خلاله آخر التطورات في المنطقة.

كما أكد عراقجي لنظيره الصيني، خلال اجتماع عُقد صباح اليوم الأربعاء 6 مايو/أيار 2026، أن إيران "جادة وثابتة في النهج الدبلوماسي". واطلع الوزيران خلال اللقاء على آخر الجهود المبذولة لإنهاء الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن عراقجي تأكيده أن طهران، في الوقت الذي تبدي فيه استعداداً تاماً لمواجهة أي أعمال عدائية، تظل "جادة وثابتة في مسار الدبلوماسية".

كما شدد عراقجي، خلال الزيارة نفسها، على سعي طهران لتعزيز العلاقات مع بكين في إطار "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية" الموقعة بين البلدين عام 2021. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن عراقجي أجرى أيضاً اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي من العاصمة الصينية بكين.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة