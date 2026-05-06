برميل خام برنت دون المئة دولار مع التفاؤل باقتراب الاتفاق بين واشنطن وطهران

أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار النفط بشكل كبير الأربعاء، مع تعويل السوق على احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "تقدم كبير" في المفاوضات ومعلومات موقع "أكسيوس" الأميركي عن تفاؤل في هذا المجال.

وقرابة الساعة 10,40 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر خام برنت بحر الشمال تسليم تموز/يوليو، بنسبة 9,31% ليصل إلى 99,64 دولارا. أما خام غرب تكساس الوسيط، تسليم حزيران/يونيو، فانخفض بنسبة 10,70% ليصل إلى 91,33 دولارا للبرميل.

