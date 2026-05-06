غضب شعبي بريف الحسكة.. قطع طريق "M4" الدولي للمطالبة باستكمال اتفاق تبادل الأسرى

أربيل (كوردستان24)- شهد ريف محافظة الحسكة في غربي كوردستان، اليوم الأربعاء، موجة احتجاجات غاضبة، حيث أقدم المئات من ذوي الأسرى على قطع الطريق الدولي الاستراتيجي (M4) وإشعال الإطارات المطاطية، احتجاجاً على تعثر مراحل إطلاق سراح أبنائهم المحتجزين لدى "الحكومة السورية المؤقتة".

إغلاق للطرق ومطالب بالإفراج

وتجمع المتظاهرون في محيط مدينة "تل تمر"، معبرين عن استيائهم الشديد من التأخر في تنفيذ بنود اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة. ورفع المحتجون لافتات تطالب بالشفافية في إدارة هذا الملف الإنساني، وضرورة الوفاء بالوعود المحلية والدولية لإغلاق ملف المعتقلين بشكل نهائي.

تعثر في مراحل التنفيذ

تأتي هذه التحركات الشعبية في سياق الضغط لاستكمال اتفاق الـ 29 من كانون الثاني/يناير الماضي، والذي نص على تنفيذ عمليات تبادل متتالية للأسرى بين الطرفين. ورغم إنجاز ثلاث دفعات سابقة (في 10 و19 آذار، و11 نيسان الماضي) أُطلق بموجبها سراح نحو 800 أسير، إلا أن ذوي المتبقين في السجون يؤكدون أن العملية شهدت توقفاً مفاجئاً وتعثراً في مراحلها اللاحقة، مما أثار مخاوفهم من دخول الملف في نفق المماطلة السياسية.

رسالة للمجتمع الدولي

وأكد المشاركون في الاحتجاجات أن تحركهم سيستمر ويتصاعد حتى يتم الإفراج الفوري عن ذويهم، داعين الأطراف الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتسريع وتيرة التنفيذ، مشددين على أن قضية الأسرى هي قضية إنسانية بحتة لا تقبل التأجيل أو التسييس.