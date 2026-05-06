حكومة إقليم كوردستان تخصص أكثر من 4 مليارات دينار لمشاريع خدمية في دهوك

أربيل (كوردستان24)- وافقت حكومة إقليم كوردستان، عبر وزارة البلديات والسياحة، على صرف مخصصات مالية تتجاوز 4 مليارات و405 ملايين دينار عراقي، لتنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية وتطوير البنية التحتية في محافظة دهوك.

وذكرت وزارة البلديات والسياحة في بيان لها، أنه تم إصدار ثلاثة أوامر وزارية تقضي بصرف مبلغ إجمالي قدره 4,405,743,000 دينار لتنفيذ مشاريع ضمن حدود رئاستي بلدية دهوك وبلدية "تناهي". وأوضحت الوزارة أن هذه المبالغ تم تأمينها ضمن خطة عام 2026، واستناداً إلى التعليمات المالية الخاصة بالإيرادات.

تفاصيل التمويل والمشاريع:

1. بلدية دهوك: تم تخصيص المبلغ الأكبر وقدره 3 مليارات و35 مليوناً و763 ألف دينار، بتمويل من نسبة 15% من إيرادات بلدية دهوك، لتنفيذ مشاريع خدمية متنوعة داخل حدود المدينة.

2. بلدية تناهي (القطاع 10): خُصص مبلغ مليار و337 مليوناً و158 ألف دينار، بتمويل من كامل عائدات بيع الأراضي التجارية (الركن) في المنطقة، وذلك لإنشاء شبكة طرق داخلية في القطاع العاشر ببلدية تناهي.

3. بلدية تناهي (طرق داخلية): تم رصد مبلغ إضافي قدره 32 مليوناً و822 ألف دينار من نسبة 15% من إيرادات البلدية، لتعزيز مشاريع الطرق الداخلية في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الحكومة المتواصل للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين في محافظة دهوك من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق.