علي تتر: مشروع الصناعات الغذائية في دهوك سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل

أربيل (كوردستان24)- كشف محافظ دهوك، علي تتر، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع "المنطقة الصناعية الغذائية" الاستراتيجي في المحافظة، مؤكداً أن المشروع قطع مراحل هامة وسيمثل ركيزة اقتصادية كبرى في المنطقة والبلاد.

وفي تصريح صحفي اليوم الأربعاء 6 أيار 2026، قال تتر: "لقد وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، حجر الأساس لهذا المشروع الاستراتيجي في عام 2020 خلال ذروة جائحة كورونا. كان الهدف هو تجميع كافة الصناعات الغذائية في موقع موحد بمساحات ملائمة، مع الالتزام التام بكافة المعايير الصحية والبيئية العالمية".

وأوضح المحافظ أن البنية التحتية للمشروع باتت مكتملة، حيث تم تأمين كافة الخدمات الأساسية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء. وأشار إلى أن المشروع ينقسم إلى جزأين رئيسيين: الأول مخصص لمستودعات خزن المواد الغذائية، والثاني لإنشاء المصانع المتنوعة المتخصصة في التصنيع الغذائي.

وأكد علي تتر وجود إقبال كبير وتنافس من قبل المستثمرين ورجال الأعمال لحجز مساحات أرض لإنشاء مستودعاتهم ومصانعهم داخل المنطقة الصناعية، مما يعكس الثقة بالجدوى الاقتصادية للمشروع.

وشدد المحافظ على الأهمية البالغة للمشروع في سوق العمل، قائلاً: "دون مبالغة، يمكنني القول إنه عند تشغيل هذا المشروع بكامل طاقته، سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين، وسيكون داعماً قوياً لقطاعي الصناعة والأمن الغذائي في إقليم كوردستان والعراق بشكل عام".