العراق ضمن أكبر 5 مستوردين لمنتجات الألبان التركية عام 2025

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت بيانات رسمية حديثة استمرار تصدر العراق لقائمة كبار المستوردين لمنتجات الألبان التركية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي التبادل التجاري في القطاع الغذائي بين البلدين واعتماد السوق المحلية الوثيق على المنتجات التركية.

ووفقاً لتقرير صادر عن جمعية مصنعي الحليب ومنتجات الألبان المعبأة في تركيا (ASUD)، حلّ العراق ضمن قائمة الخمسة الكبار المستوردين للألبان التركية عالمياً، إلى جانب كل من الجزائر، السعودية، جمهورية شمال قبرص التركية، والإمارات.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدول الخمس مجتمعة تستحوذ على نسبة 40.7% من إجمالي الصادرات التركية في هذا القطاع.

وعلى صعيد الأرقام، سجلت قيمة صادرات قطاع الألبان التركي قفزة نوعية لتصل إلى 523.3 مليون دولار في عام 2025، محققة نسبة نمو بلغت 6.9% مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه القيمة 489.5 مليون دولار.

وتصدر "الجبن" قائمة المنتجات الأكثر طلباً بقيمة تصديرية بلغت 236 مليون دولار، تلاه مصل اللبن والحليب المجفف والمثلجات.

يأتي هذا التفوق الاستيرادي للعراق امتداداً لسلسلة من السنوات السابقة، حيث حافظت السوق العراقية على مكانتها كأكبر وجهة للألبان التركية منذ عام 2023.

وفي الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لتوسيع خارطة وصولها نحو أسواق آسيا والأميركيتين، يظل العراق ركيزة أساسية في استراتيجية التصدير الغذائي التركي الذي يصل اليوم إلى نحو 100 دولة حول العالم.