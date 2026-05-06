مقتل 16 شخصاً بحادث تصادم بين حافلة وشاحنة صهريج في إندونيسيا

أربيل (كوردستان 24)- قُتل 16 شخصاً وأصيب أربعة آخرون بحادث تصادم وقع الاربعاء بين حافلة وشاحنة صهريج في جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا.

وقال المسؤول في وكالة إدارة الكوارث، حسبي حسيدقي، عبر الهاتف "لقي 14 راكبا من الحافلة وشخصان كانا في الشاحنة الصهريج حتفهم في الحادث الذي وقع في مقاطعة شمال موسي راواس في جنوب سومطرة".

ونُقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، ثلاثة منهم مصابون بحروق خطرة، بحسب مسؤول في الطوارئ.

وأفاد حسيدقي بأن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار أحد إطارات الحافلة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضاف أن السائق "فقد السيطرة وانقلبت الحافلة"، ما تسبب بـ"حريق هائل" في المركبتين. وكانت الشاحنة الصهريج تنقل الوقود.