الوقائع تنشر تسعيرة جديدة لجباية الكهرباء رغم نفي الوزارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع العراقية” تسعيرة جديدة لجباية خدمات الكهرباء، رغم نفي وزارة الكهرباء في وقت سابق إجراء أي تعديلات على الرسوم.

وبحسب ما ورد في “الوقائع”، فقد تم تحديد كلفة بعض الخدمات على النحو الآتي:

* قطع وإعادة سلك الكهرباء (3 فيز) ارتفعت من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار.

* تغيير عمود الكهرباء قفزت كلفته من 150 ألف دينار إلى مليون دينار.

وتثير هذه التعديلات تساؤلات بشأن أسباب نشرها في الجريدة الرسمية، في ظل تأكيدات الوزارة السابقة بعدم وجود أي زيادة، ما قد يفتح الباب أمام مطالبات بتوضيح رسمي حول حقيقة هذه التسعيرة وتوقيت تطبيقها.