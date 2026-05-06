البرلمان العراقي يترقب تسلم المنهاج الوزاري للزيدي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء 6 أيار 2026، عن قرب تسلم البرنامج الحكومي من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، تمهيداً لعرضه على القوى السياسية والتصويت على الكابينة الجديدة، وسط سباق مع الزمن لتفادي الدخول في تعقيدات دستورية.

وأكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان رسمي، أن المجلس بصدد تسلم المسودة النهائية للمنهاج الوزاري خلال الـ 48 ساعة القادمة، لغرض توزيعها على النواب لدارستها بعمق قبل الجلسة المرتقبة لنيل الثقة.

وفي سياق الحراك السياسي، حذر عبد المحسن الموسوي، رئيس "نهج وطني"، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، من مغبة التأخر في حسم الملف.

مشدداً على ضرورة تمرير الحكومة بحلول الثلاثاء المقبل كحد أقصى، لتجنب وقوع البلاد في "فراغ دستوري" قد يفرضه تزامن التوقيتات مع بدء موسم الحج.

وعلى الصعيد التشريعي، شهدت جلسة اليوم إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية، المحال من لجنة الصحة ومكافحة المخدرات، في خطوة لتعزيز الأطر القانونية في هذا القطاع.

وجاء ترشيح علي فالح الزيدي بسبب توافق نهائي داخل قوى الإطار التنسيقي في أواخر نيسان الماضي، بصفته المرشح الوحيد والجامع لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.