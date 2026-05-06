اتفاق الـ 14 نقطة: "أكسيوس" يكشف تفاصيل الصفقة الوشيكة بين واشنطن وطهران

أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير صحفية دولية، اليوم الأربعاء 6 أيار 2026، بوصول الولايات المتحدة وإيران إلى مراحل نهائية وحاسمة لصياغة تفاهم دبلوماسي شامل ينهي حالة الصراع العسكري بين الطرفين.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن إعداد مسودة تفاهم تضم 14 نقطة جوهرية، تهدف إلى وضع خارطة طريق جديدة للاستقرار في المنطقة.

ووفقاً للمعلومات المسربة، يتضمن الاتفاق التزام واشنطن بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع القيود عن الموانئ في غضون شهر، مقابل تعهد طهران بتصدير مخزونها من اليورانيوم المخصب وتقديم ضمانات دولية صارمة بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

ومن المتوقع أن تقدم طهران ردها النهائي على النقاط العالقة خلال الساعات الـ 48 القادمة.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "PBS"، أن واشنطن باتت "قاب قوسين أو أدنى" من إبرام الاتفاق، مرجحاً أن يتم التوقيع الرسمي قبل توجهه في زيارة رسمية إلى الصين الأسبوع المقبل.

وفي تل أبيب، ورغم التنسيق الوثيق والمشاورات اليومية بين نتنياهو وترامب، أبقت إسرائيل قواتها في حالة استنفار قصوى.

ونقلت المصادر أن القيادة الإسرائيلية، رغم ثقتها بصرامة ترامب تجاه الخطوط الحمراء النووية، وجهت الجيش بالاستعداد التام لمواجهة كافة السيناريوهات، بما في ذلك احتمالية انهيار التهدئة واستئناف العمليات العسكرية.

تمثل هذه التطورات الانفراجة الدبلوماسية الأهم منذ اندلاع المواجهات العسكرية نهاية شباط الماضي، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه الساعات القادمة من نتائج قد تغير المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.