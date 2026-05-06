كتلة الديمقراطي الكوردستاني تصدر بياناً بشأن استئناف مشاركتها في جلسات البرلمان العراقي

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عودتها الرسمية لممارسة مهامها التشريعية في بغداد.

مؤكدة أن هذا القرار جاء ثمرة لتفاهمات إيجابية وحوارات مكثفة مع القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف.

وذكرت الكتلة في بيان رسمي، أن قرار الاستئناف يأتي عقب سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى، شملت زيارة رئيس الوزراء المكلف ووفد الإطار التنسيقي إلى إقليم كوردستان، وما تلاها من مباحثات أجراها وفد الحزب التفاوضي في العاصمة بغداد للوصول إلى تسويات جذرية للملفات العالقة.

وفيما يأتي نص البيان:

استنادًا إلى الثقة الوطنية التي منحنا إيّاها شعبنا، فإن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني كانت دائمًا تنظر إلى حضورها ومواقفها السياسية داخل العملية التشريعية والرقابية بوصفها وسيلة للدفاع عن الحقوق الدستورية لجميع أبناء العراق، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة لشعب كوردستان، فضلًا عن ترسيخ أسس الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة.

ومن هنا، نعلن للرأي العام أنه بعد التوصل إلى تفاهمات إيجابية بين القوى السياسية، ولا سيما عقب زيارة المكلف بتتشكيل الحكومة ووفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي إلى إقليم كوردستان ومباحثاته مع القيادة السياسية لحزبنا.

واستمرارًا لهذه الجهود من خلال زيارة وفد التفاوض التابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد بهدف الوصول إلى حلول جذرية، فقد قررت كتلتنا العودة إلى ممارسة أعمالها ونشاطاتها البرلمانية داخل مجلس النواب.

إن هذه العودة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا القانونية والوطنية، ومن أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بضمان الحقوق الدستورية والقانونية والمالية.

وفي الوقت ذاته، نؤكد مجددًا أننا سنبقى في مقدمة الصفوف دفاعًا عن ترسيخ وتحقيق كامل الحقوق المشروعة لجميع أبناء العراق ومن ضمنها الحقوق المشروعة لشعب كوردستان.

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي

6 أيار 2026