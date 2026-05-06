"سنتكوم" تعلن اعتراض ناقلة نفط إيرانية في خليج عمان لخرقها الحصار البحري

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء 6 أيار 2026، عن تنفيذ عملية عسكرية في خليج عمان أسفرت عن تعطيل ناقلة نفط إيرانية، وذلك في إطار إجراءات الحصار البحري المشدد الذي تفرضه الولايات المتحدة على طهران.

وأوضحت القيادة في بيان رسمي، أن القوات الأمريكية رصدت الناقلة (M/T Hasna) التي ترفع العلم الإيراني أثناء محاولتها عبور المياه الدولية باتجاه الموانئ الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن طاقم الناقلة رفض الاستجابة لسلسلة من التحذيرات الصارمة التي أكدت أن مسار السفينة يشكل خرقاً مباشراً لقرارات الحظر البحري المفروضة.

وفي تطور ميداني، قامت مقاتلة من طراز (F/A-18 Super Hornet) منطلقة من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" باعتراض الناقلة وإطلاق نيران تحذيرية وعملياتية بمدفع عيار 20 ملم، مما أدى إلى إصابة الناقلة وشل حركتها ومنعها من إكمال مسيرها.

وشددت "سنتكوم" في ختام بيانها على أن الحصار البحري على كافة السفن المتجهة من وإلى إيران لا يزال سارياً وبقوة.

مؤكدة جاهزية قواتها للتعامل باحترافية وحسم مع أي محاولات لخرق قرارات الحظر، وذلك لضمان الأمن البحري وتنفيذ السياسات الأمريكية في المنطقة.