ماكرون يعلن عن مهمة فرنسية بريطانية لحماية الملاحة في هرمز

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن تشكيل بعثة عسكرية دولية مشتركة مع بريطانيا لتأمين حركة الملاحة في الشرق الأوسط.

مطالباً طهران برفع الحصار عن مضيق هرمز فوراً ودون شروط، لضمان عودة حرية التجارة العالمية إلى ما كانت عليه قبل اندلاع المواجهات.

وكشف ماكرون، عقب اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، عن صدور أوامر بتحريك حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" نحو المنطقة لتكون جزءاً من هذه القوة المتعددة الجنسيات.

وأكد في تدوينة عبر منصة (إكس) أن المهمة الأساسية لهذه القوة هي "إعادة الثقة" لشركات الشحن والتأمين الدولية، مشدداً على أنها ستكون قوة محايدة ومستقلة عن الأطراف المتحاربة، وهدفها الحصري هو حماية الملاحة الحرة.

وفي الجانب الدبلوماسي، أوضح الإليزيه أن ماكرون أعرب لبزشكيان عن قلقه البالغ من تصاعد التوترات، مديناً بشدة الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية في دولة الإمارات والسفن التجارية.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيجري مشاورات عاجلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنسيق المواقف، معتبراً أن استقرار مضيق هرمز هو المدخل الأساسي لإحراز تقدم في المفاوضات النووية والصاروخية.

واختتم ماكرون موقفه بالتشديد على أن الدور الأوروبي في ملف رفع العقوبات عن إيران سيظل مرتبطاً بمدى استجابة طهران لمبادرات التهدئة وانخراطها الإيجابي في حماية أمن الممرات المائية الدولية، داعياً القيادة الإيرانية إلى استغلال الفرصة الراهنة لخفض التصعيد.