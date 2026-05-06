دانا تقي الدين: التُّهم الموجّهة إلى شيخ جنكي تحمل طابعاً سياسياً وليس قانونياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد دانا تقي الدين، عضو فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، أن التهم الموجهة إلى موكله تحمل طابعاً سياسياً أكثر مما هو قانوني، كاشفاً عن تقديم طلب لنقل ملف قضية "لاله زار" إلى محكمة أربيل.

وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، قال تقي الدين: لقد جلبنا كتاباً من محكمة تمييز إقليم كوردستان لغرض التدقيق في تحديد المحكمة التي ستحاكم لاهور شيخ جنكي.

وأضاف: هناك تهمتان وُجهتا إلى لاهور شيخ جنكي؛ إحداهما وفق المادة 56، حيث يُتهم فيها لاهور شيخ جنكي وشقيقه (پولاد) و10 أشخاص آخرين بمحاولة القتل والانقلاب، بالإضافة إلى قضية أخرى وفق المادة 406.

وأشار تقي الدينإلى أن "الصبغة القانونية في هذه القضية ضعيفة جداً، لكنها تحمل طابعاً سياسياً قوياً"؛ معللاً ذلك بأنه كان ينبغي على الشرطة تولي عملية الاعتقال، بينما استُخدمت قوات حزبية والكوماندوز والآسايش، كما وصف بقاء لاهور شيخ جنكي لدى الآسايش لفترة طويلة بأنه إجراء "غير قانوني".

وأوضح المحامي سبب طلبهم نقل قضية "لاله زار" إلى أربيل قائلاً: في هذه القضية، المهاجم هو نفسه المشتكي، لذا نريد نقل الملف إلى أربيل، نحن نريد سيادة القانون، ويجب على المشتكي المثول أمام المحكمة لكي يتسنى لنا كفريق دفاع توجيه الأسئلة إليه.

وحول عدد المعتقلين، قال تقي الدين: "منذ 22 آب، جرى اعتقال نحو 200 شخص، والآن بقي 21 شخصاً موقوفين على ذمة قضية لاله زار".

كما انتقد إجراءات الآسايش قائلاً: منذ نحو 10 أيام لم نتمكن من رؤية المعتقلين لأن الآسايش تمنعنا بذرائع مختلفة.

وبشأن الحالة الصحية للاهور شيخ جنكي وعدد محامي فريقه، قال تقي الدين: الفريق يتكون من 12 شخصاً، مؤكداً أن الحالة الصحية للاهور شيخ جنكي جيدة.