سوريا.. رتل عسكري إسرائيلي يقتحم ريف درعا وسط انتشار واسع للمشاة وتحليق المسيًرات

أربيل (كوردستان24)- شهد ريف درعا الغربي تحركات عسكرية لافتة، حيث دخل رتل يضم أكثر من عشر سيارات وآليات عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية إلى سرية جملة “سرية الوادي” في منطقة حوض اليرموك.

بحسب المعلومات، فإن قوات مشاة تنتشر في مساحات واسعة ضمن وادي الرقاد، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة (درونات) في أجواء المنطقة، وسط حالة من الترقب والقلق بين الأهالي.

وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد النشاط العسكري في المنطقة، دون ورود معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن طبيعة الأهداف أو مدة الانتشار.

وقبل قليل، توغلت دورية مؤلفة من 8 سيارات عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية في منطقة وادي الرقاد بريف محافظة درعا الغربي، في تحرك ميداني مفاجئ.

وبحسب المعلومات، فإن الآليات العسكرية وصلت إلى محيط جسر وادي الرقاد، حيث توقفت وانتشرت في الموقع لفترة من الوقت، دون ورود تفاصيل واضحة حول طبيعة المهمة أو الأسباب وراء هذا التوغل.

ولم تُعرف حتى اللحظة الإجراءات التي تقوم بها هذه القوات داخل المنطقة، في حين ساد ترقب في محيط المنطقة وسط غياب أي تعليق رسمي حول الحادثة.