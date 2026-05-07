انطلاق أولى قوافل حجاج إقليم كوردستان من أربيل نحو الديار المقدسة

أربيل (كوردستان24)- انطلقت اليوم الخميس، عملية تفويج حجاج إقليم كوردستان إلى المملكة العربية السعودية، حيث أقلعت أولى الرحلات الجوية من مطار أربيل الدولي متوجهة إلى مدينة جدة.

وصرح المتحدث باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، لموقع "كوردستان 24"، اليوم الخميس 7 أيار 2026، قائلاً: "بدأ اليوم تفويج القافلة الأولى من حجاج الإقليم عبر مطار أربيل الدولي، إيذاناً ببدء موسم الحج لهذا العام".

وأوضح ستوني أن هذه الخطوة جاءت ثمرة للجهود المستمرة التي بذلها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية بشتيوان صادق، والذين توصلوا من خلال التنسيق مع الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية إلى اتفاق يقضي بتسيير رحلات مباشرة من مطارات الإقليم نحو الديار المقدسة.

ومن المقرر أن تنطلق يوم غدٍ الجمعة، 8 أيار، أولى رحلات الحجاج من مطار السليمانية الدولي باتجاه المملكة العربية السعودية استكمالاً لعملية التفويج الجوي.