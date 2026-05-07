اليوم.. انطلاق أولى جلسات محاكمة لاهور شيخ جنكي في السليمانية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تشرع محكمة جنايات السليمانية الثانية، اليوم الخميس 7 أيار 2026، في النظر بقضية لاهور شيخ جنكي و11 معتقلاً آخرين من قضية "لاله زار"، حيث يواجه المتهمون محاكمة وفق المادة 56 من قانون العقوبات العراقي.

وأفاد مراسل "كوردستان 24"، آرام بختيار، بأن الجلسة من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً. وبحسب السياقات القانونية، يتوجب حضور كل من بافل طالباني وقوباد طالباني في الجلسة الافتتاحية بصفتهما مدّعيين (مشتكيين)، إلا أنه لم يتأكد بعد ما إذا كانا سيحضران شخصياً أم سيكتفيان بإرسال وكلائهما القانونيين.

من جانبهم، دعا ذوو ومؤيدو لاهور شيخ جنكي السلطات القضائية إلى الحفاظ على استقلاليتها والتعامل بحيادية مع الملف، معربين عن خشيتهم من وجود "توجيهات سياسية" تسيطر على مسار القضية، ومطالبين بأن تقتصر الإجراءات على الإطار القانوني الصرف.

وفي إطار القضية ذاتها، من المقرر أن يمثل 10 معتقلين آخرين من المرتبطين بأحداث "لاله زار" أمام القاضي لتدوين أقوالهم.

ميدانياً، فرضت قوات الأمن والآسايش طوقاً أمنياً مكثفاً في محيط مبنى محكمة السليمانية، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق حركة المواطنين والكوادر الإعلامية. وأشار مراسلنا إلى منع وسائل الإعلام من التغطية المباشرة في محيط المحكمة، مع إجراء عمليات تفتيش دقيقة لجميع الأشخاص الداخلين إلى قاعة الجلسة.