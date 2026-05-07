تأجيل جلسة محاكمة لاهور شيخ جنكي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تأجلت جلسة محاكمة لاهور شيخ جنكي، اليوم، بعد دقائق قليلة من انطلاقها، لتقرر المحكمة استكمالها في الأسبوع المقبل.

وصرح مصدر مقرب من لاهور شيخ جنكي بأن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، الموافق 14 أيار الجاري. وأشار المصدر إلى أنهم بانتظار قرار المحكمة النهائي، وبناءً عليه سيتم إعلان الموقف الرسمي لـ "جبهة الشعب" (بەرەی گەل) ومؤيدي لاهور شيخ جنكي.

وحول أسباب التأجيل، أوضح المصدر أن المحكمة اتخذت قرارها بعد تلاوة ودراسة أوراق القضية، حيث رأت ضرورة تأجيل البت فيها إلى جلسة الخميس القادم.



