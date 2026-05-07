رئيس الحكومة ونائب رئيس الوزراء البلجيكي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس 7 أيار (مايو) 2026، مع نائب رئيس الوزراء و يان یامبون، سبل تمتين العلاقات بين إقليم كوردستان ومملكة بلجيكا، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة.

وخلال الاتصال، أعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه بلجيكا والدول الأوروبية عامة، ولا سيّما في مجال التصدي لتهديدات ومخاطر إرهابيي داعش.

من جانبه، أبدى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية البلجيكي دعم وتأييد بلاده لأمن واستقرار إقليم كوردستان.

كما تبادل الجانبان التأكيد على أهمية صون الأمن والاستقرار في المنطقة.