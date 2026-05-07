إسرائيل تؤكد مقتل قيادي بارز في حزب الله واستهداف النبطية للمرة الأولى منذ أسابيع

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن تمكنه من اغتيال قائد "وحدة الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني، أحمد علي بلوط، إثر غارة جوية وُصفت بـ "الدقيقة"، استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت يوم أمس.

وفي بيان عسكري يسلط الضوء على حصيلة عملياته الأخيرة، كشف الجيش الإسرائيلي أنه تمكن خلال الأسابيع القليلة الماضية من القضاء على أكثر من 220 من القادة والعناصر التابعين لحزب الله.

وعلى الصعيد الميداني وتدمير البنى التحتية، أوضح البيان أن القوات الإسرائيلية دمرت خلال الأسبوع الماضي وحده أكثر من 180 موقعاً ومنشأة تابعة للحزب في جنوبي لبنان. وأضاف الجيش أنه استهدف يوم أمس أكثر من 15 موقعاً عسكرياً، شملت مخازن للأسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ.

في سياق متصل باتساع رقعة الاستهدافات، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو عاود مهاجمة أهداف في مدينة النبطية جنوبي لبنان، وذلك للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، مما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد في المنطقة.

من جهة أخرى، أقر الجيش الإسرائيلي بتعرض قواته المتمركزة في جنوب لبنان لهجمات صاروخية، مشيراً إلى أن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف جنوده.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري المكثف والمتبادل على الجبهة اللبنانية، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة.