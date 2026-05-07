إدارة زاخو المستقلة تكشف عن موعد افتتاح مستشفى "باتيفا" وتعلن تخصيص 3 مليارات دينار لمشاريع خدمية وسياحية

أربيل (كوردستان24)- أعلن المشرف على الإدارة المستقلة لزاخو، كوهدار شيخو، عن استمرار وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع الخدمية في قضاء "باتيفا" وعموم حدود الإدارة المستقلة، مؤكداً إنجاز نسب متقدمة من الخطط الموضوعة لخدمة المواطنين.

وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية موسعة أجراها "شيخو"، اليوم، إلى قضاء باتيفا برفقة مسؤولي الدوائر والجهات الحكومية، حيث عقد سلسلة اجتماعات للاستماع إلى مطالب المواطنين والوقوف على النواقص واحتياجات المنطقة.

3 مليارات دينار ومستشفى باتيفا

وكشف شيخو خلال مؤتمر صحفي أنه "تم تخصيص نحو 3 مليارات دينار لتنفيذ مشاريع متنوعة في حدود قضاء باتيفا، وقد تم إنجاز الغالبية العظمى منها".

وفيما يخص مشروع مستشفى باتيفا الذي شهد تأخراً في الإنجاز، أوضح شيخو: "تفقدنا اليوم مراحل العمل في المستشفى، وقدمنا وعوداً للشركة المنفذة بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاز العمل. خطتنا تهدف لافتتاح المستشفى ووضعه في خدمة الأهالي بحلول 21 أيلول/سبتمبر المقبل، إن أتاحت الظروف ذلك".

معالجة أضرار الأمطار والسيول

وتطرق المشرف على إدارة زاخو إلى الأضرار التي خلفتها موجة الأمطار الغزيرة غير المسبوقة هذا العام، مشيراً إلى أن معدل الهطول المطري في المنطقة بلغ بين 1200 إلى 1300 ملم، مما أسفر عن تضرر عدد من الطرق والجسور المؤدية إلى القرى. وأكد أنه تم توجيه اللجان المختصة للبدء فوراً بأعمال الصيانة، متعهداً بإصلاح كافة الطرق المتضررة خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً.

حماية البيئة وتنشيط السياحة

وعلى الصعيد البيئي والسياحي، شدد شيخو على أهمية حماية طبيعة كردستان، مبيناً أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بضرورة إزالة كافة التجاوزات البيئية وتطبيق القانون بصرامة.

ووصف شيخو قضاء باتيفا بأنه "نموذج لجمال الطبيعة في إقليم كوردستان"، متوقعاً إقبالاً سياحياً كبيراً من مواطني الإقليم ومختلف المحافظات العراقية خلال الموسم الحالي.

كما وجّه دعوة مفتوحة للمستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة وبناء المطاعم والمرافق السياحية (الكبائن)، مطمئناً الجميع بأن "كوردستان تتمتع بأمن واستقرار تامين".

المخطط الأساسي وملعب باتيفا

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول المشاريع العمرانية والرياضية، أعلن شيخو عن المصادقة رسمياً على "الماستر بلان" (المخطط الأساسي) لقضاء باتيفا، مشيراً إلى أن شركة مختصة ستبدأ قريباً بعمليات المسح لتنظيم المنطقة.

وزفّ شيخو بشرى للشباب والرياضيين في المنطقة، مؤكداً أنه سيُشرف شخصياً الأسبوع المقبل على إعداد التقرير النهائي الخاص بمشروع "ملعب باتيفا"، تمهيداً للمباشرة الفعلية في تنفيذه كجزء من التزام الإدارة بدعم قطاع الشباب والرياضة.