الجيش الإسرائيلي يحقق في صورة تظهر أحد جنوده يسيء لتمثال العذراء بجنوب لبنان

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس فتح تحقيق بعد انتشار صورة لأحد جنوده وهو يضع سيجارة في فم تمثال للسيدة مريم العذراء في جنوب لبنان.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، صورة تظهر جنديا إسرائيليا وكأنه يحتضن التمثال بيد ويضع باليد الأخرى سيجارة في فمه.

وبعد سؤاله عن الحادثة، قال الجيش الإسرائيلي إنه "ينظر إلى الحادثة بأقصى درجات الخطورة، ويؤكد أن تصرف الجندي يتعارض تماما مع القيم المتوقعة من قواته".

وأضاف "سيتم التحقيق في الحادثة، وستتخذ القيادة إجراءات بحق الجندي وفقا لنتائج التحقيق".

وأشار الجيش إلى أن مراجعة أولية أظهرت أن الصورة التُقطت قبل عدة أسابيع.

والشهر الماضي، انتشرت صورة لجندي إسرائيلي يحطم بمطرقة تمثالا للسيد المسيح في بلدة دبل المسيحية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا احتجاز الجنديين لمدة 30 يوما واستبعادهما من الخدمة العسكرية.

وأكد الجيش الإسرائيلي الخميس أنه "يحترم حرية الدين والعبادة، وكذلك المواقع المقدسة والرموز الدينية لجميع الأديان والطوائف".

وأضاف "لا توجد نية لإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني أو الرموز الدينية".