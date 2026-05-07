مرور أربيل تعلن عن تغيير في نظام الاستعلام عن المخالفات المرورية

أربيل (كوردستان24)- وجهت مديرية مرور أربيل تنبيهاً هاماً لكافة المواطنين والسائقين بخصوص الآلية الجديدة للاستعلام عن الغرامات والمخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم.

وأوضحت مديرية مرور أربيل في بيان صادر اليوم، الخميس 7 أيار 2026، أنه في إطار السعي لتحسين الخدمات الرقمية وتطوير الأنظمة، فقد تقرر إجراء تغيير في نظام الاستعلام عن المخالفات.

وأشار البيان إلى أن خدمة الاستعلام عن الغرامات عبر الموقع الرسمي لمرور أربيل (hawler tp) لم تعد متاحة حالياً، حيث تم إيقاف هذا القسم في الموقع الإلكتروني.

وأضافت المديرية أن المواطنين بإمكانهم الآن الاستعلام والاطلاع على تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم حصراً من خلال تطبيق (KRDpass)، داعية السائقين إلى تحميل واستخدام التطبيق الجديد لهذا الغرض.