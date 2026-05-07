الصدر يهدد بالإضراب عن الطعام ويفتح تحقيقاً بـ"سوء معيشة" مقاتلي سرايا السلام

أربيل (كوردستان24)- وجه زعيم "التيار الوطني الشيعي"، السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس 7 أيار 2026، تحذيراً شديد اللهجة إلى المسؤولين في الجناح العسكري لتياره (سرايا السلام)، مهدداً بالإضراب عن الطعام تضامناً مع المقاتلين وعوائلهم في حال لم يتم تحسين أوضاعهم المعيشية والتموينية خلال مدة أقصاها 15 يوماً.

وبحسب كتاب رسمي صدر عن مكتبه، أمر الصدر باستدعاء مسؤولي التموين وموزعي الأرزاق للتحقيق، مشدداً على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة وشاملة لما وصفه بـ"الإهانة" التي تعرض لها قوت المقاتلين، إضافة إلى سوء الإدارة والمشاكل المتعلقة بالزي العسكري.

وفي إطار قراراته التصحيحية، وجه الصدر بفتح "خط ساخن" مباشر لتلقي شكاوى المقاتلين المتعلقة بهذا الملف حصراً. وكنوع من الاعتذار والتعويض عن التقصير، أعلن الصدر عن شراء كميات كبيرة من الأرزاق الجافة على نفقته الخاصة، موجهاً بإيصالها إلى المقاتلين في غضون ثلاثة أيام.

وعلى الصعيد الميداني، كلف الصدر كلاً من (العبودي) و(تحسين الحميداوي) بالتنسيق مع فريق متخصص للتوجه إلى مدينة سامراء، بهدف تنظيف وإعادة تنظيم مخازن الأغذية والمقرات العسكرية هناك.

وفي لفتة تربوية، وجه الصدر تحذيراً "أخلاقياً" لقادة السرايا، مؤكداً أنه في حال ثبت أن جودة طعام القادة تفوق ما يقدم للمقاتلين البسطاء، فإنه يتوجب على أولئك القادة الالتزام بالصيام كواجب أخلاقي حتى ذكرى وفاة الرسول (ص).

يُذكر أن "سرايا السلام" هي الجناح العسكري للتيار الصدري، وقد أُعيد تشكيلها في حزيران 2014 عقب سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق، لتتولى مهام حماية المقدسات والدفاع عن الأراضي العراقية.