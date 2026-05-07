تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في كركوك

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، بتسجيل إصابة جديدة بمرض "الحمى النزفية" في المحافظة، مما دفع السلطات الصحية والإدارية إلى اتخاذ تدابير احترازية مشددة تزامناً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وذكر المصدر في تصريح لشبكة "كوردستان 24"، أن الحالة تعود لامرأة كوردية تبلغ من العمر 43 عاماً، وهي من سكان إحدى القرى التابعة لمحافظة كركوك. وأوضح أن المريضة راجعت مستشفى "آزادي" التعليمي يوم أمس وهي تعاني من أعراض المرض، حيث تم وضعها على الفور في الحجر الصحي وتحت الرعاية الطبية المركزة.

وأضاف المصدر أن نتائج الفحوصات المختبرية للعينات التي أُرسلت إلى المختبرات المركزية في بغداد جاءت "موجبة"، مما أكد إصابتها بالفيروس. وأشار إلى أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة حالياً وتتلقى العلاج اللازم، مبيناً أن سبب العدوى يعود لكونها تملك مواشي وتعرضت لتماس مباشر مع الحيوانات.

وفي سياق متصل، ومع زيادة إقبال المواطنين على شراء الأضاحي مع اقتراب العيد، أصدرت إدارة محافظة كركوك قرارات صارمة تقضي بمنع ذبح المواشي خارج المجازر الرسمية والخاضعة للرقابة الصحية منعاً باتاً.

وأكدت الإدارة المحلية أنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة وعقوبات مشددة بحق المخالفين للتعليمات، داعيةً المواطنين إلى الحذر والالتزام بالإرشادات الصحية لتجنب الإصابة بهذا المرض الفيروسي الخطير.