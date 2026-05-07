روبيو يتباحث مع البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان حول ملفات الشرق الأوسط وكوبا

أربيل (كوردستان24)- التقى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس 7 ایار/مایو 2026، بالبابا ليو الرابع عشر في القصر الرسولي بالفاتيكان، في اجتماع مطول تناول الأزمات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وقضايا حيوية في نصف الكرة الغربي.

وصرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن الاجتماع عكس "عمق العلاقات بين الولايات المتحدة والكرسي الرسولي"، مشدداً على الالتزام المشترك بين الطرفين لتعزيز السلام العالمي وصون الكرامة الإنسانية. واستمرت زيارة روبيو للقصر الرسولي لأكثر من ساعتين، حيث شملت مشاورات مع كبار المسؤولين في الفاتيكان.

وتأتي هذه الزيارة في سياق محاولة تجاوز مرحلة من التوترات التاريخية بين واشنطن والفاتيكان، إبان انتقادات وجهها الرئيس دونالد ترامب للبابا بشأن الموقف من الحرب على إيران.

من جانبه، أكد روبيو قبيل اللقاء أن الملف الكوبي كان حاضراً بقوة على جدول الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بتنسيق المساعدات الإنسانية التي تقدمها إدارة ترامب للجزيرة عبر القنوات الكنسية الكاثوليكية.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة