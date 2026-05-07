رئيس الوزراء المكلف يسلم المنهاج الوزاري لرئيس البرلمان العراقي ويؤكد: أسماء التشكيلة الحكومية ستُقدم لاحقاً

أربيل (كوردستان 24) – خطى رئيس الوزراء المكلف، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس 7 ایار/مایو 2026، خطوة محورية نحو استكمال الاستحقاقات الدستورية، بتسليمه المنهاج الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب، هيبت حمد الحلبوسي.

وأوضح الزيدي في بيان عبر حسابه الرسمي، أن المنهاج الوزاري سيُعرض على أعضاء مجلس النواب لدراسته والاطلاع على تفاصيله الفنية والسياسية، مشيراً إلى أن القائمة التي تضم أسماء التشكيلة الوزارية المقترحة سيتم تقديمها في وقت لاحق.

وخلال لقائه بالحلبوسي، شدد رئيس الوزراء المكلف على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أن المنهاج الوزاري يمثل "الركيزة الأساسية" التي ستبنى عليها مهام الحكومة وواجباتها القادمة.

وأشار الزيدي إلى التزامه الكامل بالسياقات الدستورية والقانونية في عملية المضي بمنح الثقة، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لضمان انطلاقة حكومية قوية تلبي تطلعات الشارع العراقي.