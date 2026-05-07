أوروبا تتحرك عسكريا.. قروض ضخمة لبولندا وليتوانيا لتعزيز "الجناح الشرقي"

أربيل (كوردستان 24) – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن بولندا وليتوانيا ستكونان أول دولتين توقعان، خلال اليومين المقبلين، اتفاقيات قروض برنامج SAFE.

وأضافت فون دير لاين، في منشور على "إكس"، اليوم الخميس 7 ایار/مایو 2026، أن قيمة هاتين الخطتين وحدهما تتجاوز 50 مليار يورو، "لسدّ ثغرات حيوية في القدرات والحفاظ على أمن جناحنا الشرقي".

وشددت على أنه "من خلال برنامج SAFE، نعزز صناعتنا الدفاعية في جميع أنحاء أوروبا، ونوفر القدرات التي نحتاجها، بشكل أسرع، وبشكل جماعي، وعلى نطاق واسع".

يشار إلى أن برنامج SAFE (Security Action for Europe)، هو أداة مالية أوروبية تم اعتمادها في أيار/مايو عام 2025 لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد وأوكرانيا، بقروض طويلة الأجل وميسرة تهدف لتسريع الاستثمارات الدفاعية، تعزز جاهزية الدفاع، وإنتاج الذخيرة والأسلحة، بتركيز على الصناعة الأوروبية لسد الفجوات القدراتية.