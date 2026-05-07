المتحدثة باسم البيت الأبيض ترزق بمولودها الثاني

أربيل (كوردستان 24) – أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت (28 عاما) الخميس أنها رزقت في الأول من أيار/مايو، بمولودة سمتها فيفيانا، هي الثانية لها بعد صبي وُلد قبل زهاء عامين.

وقالت ليفيت إن المولودة "مثالية وبصحة جيدة"، وذلك في منشور على منصة إكس تضمّن صورة للمتحدثة وهي تحمل الطفلة في غرفة مزينة بألوان وردية.

وكانت ليفيت، وهي أصغر من تولى مسؤولية التواصل الصحافي في البيت الأبيض، أعلنت في 24 نيسان/أبريل بدء إجازة أمومة لوضع مولودها الثاني بعد الصبي الذي ولد في تموز/يوليو 2024.

وهي شاركت في اليوم التالي في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في فندق بواشنطن بحضور ترامب، والذي عطّله إطلاق للنار بعد محاولة مسلّح اقتحام القاعة.

ولم تُعلن المتحدثة مدة غيابها، كما لم يُعيّن بديل لها خلال إجازتها.

وفي غيابها، يُفترض أن يتولى ممثلون آخرون لإدارة دونالد ترامب، التحدث للصحافيين المعتمدين في مقر الرئاسة الأميركية. وكان وزير الخارجية ماركو روبيو أول من قام بذلك الثلاثاء.

في صيف 2024 عادت ليفيت للعمل في حملة ترامب الانتخابية بعد أيام قليلة من ولادة طفلها الأول. وسرّعت محاولة اغتيال المرشح الجمهوري في تموز/يوليو في ذاك العام، عودتها.

وليفيت متزوجة من نيكولاس ريتشيو وهو مطور عقاري.



المصدر: وکالات